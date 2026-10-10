Juan Manuel Cerundolo 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al argentino Juan Manuel Cerundolo por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-3 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 6 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró un break crucial en el sexto juego para ponerse 2-4, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 3-6. En el segundo set, Alcaraz comenzó rompiendo el servicio de Cerundolo en el primer juego, manteniendo su servicio a lo largo del set para finalizarlo 3-6. Alcaraz mostró un sólido desempeño en su servicio, con un porcentaje de primer servicio del 78% y ganando el 80% de los puntos con su primer servicio. Además, Alcaraz logró 8 aces y cometió solo 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



