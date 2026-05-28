Julia Grabher 0 - 1 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la austriaca Julia Grabher con un resultado de 6-0. El partido terminó antes de tiempo debido a que Julia Grabher se retiró. En el único set jugado, Amanda Anisimova mostró un dominio absoluto, rompiendo el servicio de Julia Grabher en tres ocasiones. Anisimova mantuvo su servicio en todos sus juegos, logrando un porcentaje de primeros servicios del 71% y ganando el 86% de los puntos con su servicio. Además, Anisimova consiguió 1 ace y no cometió dobles faltas. Por su parte, Julia Grabher no logró ganar ningún juego y tuvo un porcentaje de primeros servicios del 47%, ganando solo el 25% de los puntos con su servicio.



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