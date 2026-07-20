Kaitlin Quevedo 0 - 2 Anhelina Kalinina: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista ucraniana Anhelina Kalinina ha avanzado a los octavos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Kaitlin Quevedo por 7-5, 6-4 en un tiempo de duración del partido. En el primer set, se produjeron numerosos 'breaks'. Anhelina Kalinina rompió el servicio de Kaitlin Quevedo en los juegos 1, 3, 5, 7 y 11, mientras que Kaitlin Quevedo logró romper el servicio de Kalinina en los juegos 2, 6, 8 y 10. El set finalizó 7-5 a favor de Kalinina, quien mantuvo su servicio en el último juego. En el segundo set, Kalinina mantuvo su servicio en los juegos 2, 4 y 10, y logró 'breaks' en los juegos 5, 7 y 9. Kaitlin Quevedo mantuvo su servicio en los juegos 1 y 3, y rompió el servicio de Kalinina en los juegos 6 y 8. El set concluyó 6-4 a favor de Anhelina Kalinina. En cuanto a las estadísticas de saque, Anhelina Kalinina tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 55% de los puntos con su primer saque y el 53% de los puntos totales. Kaitlin Quevedo, por su parte, tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 42% de los puntos con su primer saque y el 47% de los puntos totales.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



