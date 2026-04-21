Kaitlin Quevedo 2 - 0 Venus Williams: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la estadounidense Venus Williams con un resultado de 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 52 minutos. En el primer set, Kaitlin Quevedo mostró un dominio notable al romper el servicio de Venus Williams en tres ocasiones. Quevedo comenzó rompiendo el servicio de Williams en el primer juego, y mantuvo su servicio en el segundo juego para ponerse 2-0. Volvió a romper el servicio de Williams en el tercer juego, aumentando su ventaja a 3-0. Aunque Williams logró romper el servicio de Quevedo en el cuarto juego, Quevedo respondió con otro break en el quinto juego y mantuvo su servicio en el sexto para poner el marcador 5-1. Williams mantuvo su servicio en el séptimo juego, pero Quevedo cerró el set manteniendo su servicio en el octavo juego, ganando 6-2. En el segundo set, Venus Williams comenzó fuerte, manteniendo su servicio en el primer juego y rompiendo el de Quevedo en el segundo para adelantarse 0-2. Williams mantuvo su servicio nuevamente en el tercer juego, pero Quevedo respondió manteniendo su servicio en el cuarto juego y rompiendo el de Williams en el quinto, igualando el marcador a 3-3. Quevedo continuó su racha ganadora rompiendo el servicio de Williams en el séptimo juego y manteniendo su servicio en el octavo para liderar 5-3. Williams mantuvo su servicio en el noveno juego, pero Quevedo cerró el partido manteniendo su servicio en el décimo juego, ganando el set 6-4. En términos de estadísticas de saque, Kaitlin Quevedo mostró un sólido rendimiento con un 64% de primeros servicios y ganando el 62% de sus puntos de servicio. Además, logró convertir 5 de sus oportunidades de break, lo que fue clave para su victoria en sets corridos.



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