Karen Khachanov 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo Erste Bank Open de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Karen Khachanov por 6-4, 7-6(5) en 2 horas y 3 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el quinto juego, cuando Khachanov rompió el servicio de Alcaraz. Sin embargo, Alcaraz respondió inmediatamente con un 'break' en el siguiente juego y logró otro 'break' en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el undécimo juego, donde Khachanov rompió el servicio de Alcaraz, pero Alcaraz recuperó el 'break' en el siguiente juego, llevando el set a un 'tie-break'. Alcaraz ganó el 'tie-break' 7-5, asegurando su victoria en el partido. Estadísticas destacadas de Carlos Alcaraz: tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganó el 66% de los puntos con su servicio y logró 3 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



