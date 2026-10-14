Karolina Muchova 2 - 1 Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a los octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Caty McNally en un partido que terminó 3-6, 7-6, 7-6 en 2 horas y 52 minutos. En el primer set, McNally tomó la delantera con un marcador de 6-3, logrando romper el servicio de Muchova en tres ocasiones. En el segundo set, Muchova se recuperó y, tras un intercambio de quiebres, logró imponerse en el tie-break con un resultado de 7-6. El tercer set fue igualmente disputado, con múltiples quiebres de servicio por parte de ambas jugadoras, pero finalmente Muchova se llevó el set y el partido al ganar el tie-break 7-6. En términos de estadísticas de servicio, Muchova tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 43% de esos puntos, y cometió 5 dobles faltas a lo largo del partido. Por su parte, McNally tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, ganando el 50% de esos puntos, y cometió 4 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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