Karolina Muchova 0 - 2 Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de octubre de 2026.
--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.
Diana Shnaider ha avanzado a los cuartos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Karolina Muchova por 7-5, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 58 minutos.
En el primer set, Diana Shnaider ganó 7-5, destacando por romper el servicio de Muchova en varias ocasiones. El set fue muy disputado, con varios breaks por parte de ambas jugadoras, pero Shnaider logró imponerse en el tie-break. En el segundo set, Shnaider mantuvo su dominio, ganando 6-3, nuevamente rompiendo el servicio de Muchova en varias ocasiones y asegurando su pase a la siguiente ronda. Shnaider tuvo un 1st Serve Percentage de 71% y ganó un 64% de sus puntos de servicio, mientras que Muchova tuvo un 1st Serve Percentage de 70% y ganó un 53% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.
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