Karolina Muchova 1 - 2 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de julio de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova se ha proclamado campeona del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 26 minutos. En el primer set, Linda Noskova se impuso con un marcador de 6-2, logrando dos breaks en los juegos 4 y 8. Muchova no pudo romper el servicio de Noskova en este set. El segundo set fue más reñido, con Muchova logrando un break crucial en el juego 11 para llevarse el set 7-5. Noskova había conseguido un break en el juego 6, pero no fue suficiente para cerrar el set a su favor. En el tercer set, Noskova volvió a tomar el control, rompiendo el servicio de Muchova en el segundo juego y manteniendo su propio servicio para cerrar el set 6-3. Noskova mostró un sólido rendimiento en el servicio, con un 1st Serve Percentage del 75% en el tercer set y un total de 10 aces a lo largo del partido.



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