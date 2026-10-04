Karolina Muchova 2 - 1 Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Liudmila Samsonova por 2-6, 6-4, 6-2 en un partido que duró 2 horas y 19 minutos. En el primer set, Liudmila Samsonova se impuso por 6-4, logrando dos quiebres de servicio frente a uno de Karolina Muchova. En el segundo set, Muchova logró igualar el partido al ganar 6-4, destacándose al mantener su servicio en todos sus juegos y rompiendo el servicio de Samsonova en una ocasión. En el tercer set, Muchova se mostró dominante, ganando 6-2, con dos quiebres de servicio y sin conceder ninguno, lo que le permitió cerrar el partido a su favor. En cuanto a las estadísticas de saque, Karolina Muchova tuvo un 1st Serve Percentage del 68% y logró 13 aces durante el partido, mientras que Liudmila Samsonova tuvo un 1st Serve Percentage también del 68% y consiguió 2 aces. Muchova ganó el 53% de los puntos totales jugados, lo que refleja su efectividad en el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



