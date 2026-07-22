Katarzyna Kawa 0 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de julio de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los octavos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la polaca Katarzyna Kawa por 7-5, 6-4 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 52 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 5-5, cuando Badosa logró romper el servicio de Kawa para llevarse el set 7-5. En el segundo set, Kawa comenzó rompiendo el servicio de Badosa, pero Badosa respondió con dos 'breaks' consecutivos para cerrar el set 6-4 y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Paula Badosa tuvo un 57% de primeros servicios, ganando el 63% de los puntos con su primer saque y el 52% de los puntos totales. Katarzyna Kawa, por su parte, tuvo un 43% de primeros servicios, ganando el 62% de los puntos con su primer saque y el 48% de los puntos totales. Ambos jugadores cometieron 4 dobles faltas durante el partido.



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