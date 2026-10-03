Katerina Siniakova 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Katerina Siniakova por 1-6, 6-4, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas. En el primer set, Katerina Siniakova dominó con un marcador de 6-1, logrando romper el servicio de Svitolina en dos ocasiones. Siniakova mantuvo su servicio en todos sus juegos, mientras que Svitolina solo logró mantener uno. El segundo set fue más disputado, con Svitolina rompiendo el servicio de Siniakova en tres ocasiones y llevándose el set por 6-4. Siniakova también logró romper el servicio de Svitolina dos veces, pero no fue suficiente para ganar el set. En el tercer set, Svitolina mostró superioridad al romper el servicio de Siniakova dos veces y no ceder su propio servicio, cerrando el set 6-2. A lo largo del partido, Svitolina tuvo un 1st Serve Percentage del 64% y logró 2 aces, mientras que Siniakova tuvo un 1st Serve Percentage del 57% y consiguió 6 aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



