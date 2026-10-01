Kei Nishikori 0 - 2 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





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El tenista estadounidense Frances Tiafoe ha avanzado a los octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al japonés Kei Nishikori con un resultado de 6-4, 6-4 en 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Frances Tiafoe logró romper el servicio de Kei Nishikori en dos ocasiones, mientras que Nishikori consiguió un solo break. El set concluyó con un marcador de 6-4 a favor de Tiafoe. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks en los primeros juegos, pero Tiafoe logró un break adicional, asegurando el set y el partido con otro 6-4. Estadísticas del partido muestran que Frances Tiafoe tuvo un 52% de efectividad en el primer servicio, ganando 24 de 29 puntos con su primer saque y 16 de 27 con el segundo. Kei Nishikori, por su parte, tuvo un 58% de efectividad en el primer servicio, ganando 22 de 30 puntos con su primer saque y 12 de 22 con el segundo. Tiafoe logró 3 breaks en el partido, mientras que Nishikori consiguió 1.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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