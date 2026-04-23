Laura Siegemund 1 - 2 Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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La tenista italiana Jasmine Paolini ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la alemana Laura Siegemund por 3-6, 6-2, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 23 minutos. En el primer set, Laura Siegemund se impuso con un marcador de 6-3, logrando romper el servicio de Jasmine Paolini en cuatro ocasiones. Paolini, a su vez, logró tres 'breaks'. En el segundo set, Paolini se recuperó y ganó 6-2, rompiendo el servicio de Siegemund en tres ocasiones y manteniendo su servicio sin ceder ningún juego. En el set decisivo, Paolini se impuso 6-4, logrando tres 'breaks' cruciales para asegurar su victoria. A lo largo del partido, Paolini mostró una sólida capacidad de recuperación, especialmente en el segundo set, donde no concedió ningún juego en su servicio.



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