Learner Tien 2 - 1 Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Geneva Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista estadounidense Learner Tien ha avanzado a la final del torneo Geneva Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al kazajo Alexander Bublik por 6-1, 4-6, 7-6 en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, Learner Tien mostró un dominio claro al ganar 6-1, logrando dos quiebres de servicio y manteniendo todos sus juegos de saque. En el segundo set, Alexander Bublik reaccionó y se llevó el set 6-4, logrando dos quiebres de servicio. El tercer set fue muy disputado, llegando al tie-break, donde Learner Tien se impuso 7-6, asegurando su pase a la final. En términos de estadísticas de saque, Learner Tien tuvo un 51% de primeros servicios y ganó el 70% de los puntos jugados con su servicio en todo el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###