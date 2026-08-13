Learner Tien 0 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a la final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al estadounidense Learner Tien con un resultado de 6-2, 6-3. En el primer set, Ben Shelton rompió el servicio de Learner Tien en dos ocasiones, en el sexto y octavo juego, para cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Shelton volvió a romper el servicio de Tien en el segundo juego, consolidando su ventaja y manteniendo su servicio hasta finalizar el set con un 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen el 1st Serve Percentage de Ben Shelton, que fue del 74%, y su capacidad para salvar puntos de quiebre, logrando salvar 4 de 4 en el primer set. Por otro lado, Learner Tien tuvo un 1st Serve Percentage del 58% y cometió 5 dobles faltas durante el partido. Ben Shelton ganó un total de 64 puntos, mientras que Learner Tien ganó 44 puntos.



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