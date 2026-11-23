Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.

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El Levante y el Elche empataron este lunes 1-1 en el Estadio Ciudad de Valencia, en un partido donde los locales llevaron la iniciativa con un mayor número de remates y posesión del balón. El Elche se adelantó en el minuto 62 con un gol de Roy Revivo, asistido por German Valera. Sin embargo, el Levante logró igualar el marcador en el minuto 88 gracias a un tanto de Dani Requena, tras un pase de Jon Olasagasti. A pesar del empate, el Levante mostró un juego más ofensivo, destacando la actuación de Dani Requena como el jugador más participativo en ataque.

Con este resultado, el Levante se mantiene en la 15ª posición con 13 puntos, mientras que el Elche sigue en la 19ª posición con 12 puntos. A falta de 25 jornadas por disputar, ninguno de los equipos se encuentra matemáticamente en posiciones de descenso o clasificación a competiciones europeas. El partido se desarrolló sin incidencias del VAR que alteraran decisiones arbitrales, y ambos equipos finalizaron con todos sus jugadores en el campo, a pesar de las amonestaciones mostradas durante el encuentro.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: LEVANTE 1 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez (Marc Santos, min.56), Jeremy Toljan (Nacho Perez, min.22); Jon Olasagasti, Thiago Fernandez, Dani Requena, Oriol Rey (Etta Eyong, min.78), Roger Brugue, Ivan Romero (Petar Ratkov, min.77).ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo (Matia Barzic, min.81); Gonzalo Villar (Martim Neto, min.66), German Valera, Javi Morcillo, Lucas Cepeda (Tete Morente, min.81); Fer Nino, Abiel Osorio (Thomas Lemar, min.46).

-GOLES

0-1, min.62: Roy Revivo (German Valera) .1-1, min.88: Dani Requena (Jon Olasagasti) .Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 28 .

-ÁRBITRO

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Luis Bestard. Amonestó a Aissa Mandi (min.40), Thiago Fernandez (min.53), Oriol Rey (min.71), Dani Requena (min.90+5), por parte de LEVANTE. Amonestó a Federico Redondo (min.84), por parte de ELCHE.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Ciudad de Valencia (18,260 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Levante Elche Goles 1 1 Remates Fuera 7 1 Remates 18 4 Pases Totales 446 460 Corners 5 1 Faltas 14 12 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 9 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 4 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 153 111 Ataques Peligrosos 52 23 Centros 28 7 Saques de Banda 22 11 Saques de Portería 2 11 Tratamientos 2 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 12 16 Paradas 1 1 Contra Golpes 0 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 31 13 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Sevilla 19 13 15 Permanencia Levante 12 13 18 Descenso Getafe 12 13 19 Descenso Elche 11 13 20 Descenso Malaga 5 13

Últimos enfrentamientos directos

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