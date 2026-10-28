Lorenzo Musetti 2 - 0 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de octubre de 2026.





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El tenista italiano Lorenzo Musetti ha avanzado a los octavos de final del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 3 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, momento en el que Musetti se impuso en el tie-break por 8-6. En el segundo set, la igualdad se mantuvo hasta el 5-5, cuando Musetti logró romper el servicio de Tiafoe y cerró el set y el partido con su servicio, ganando 7-5. Lorenzo Musetti mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 69% de primeros servicios, ganando el 77% de los puntos jugados con su primer servicio y sin cometer dobles faltas. Además, Musetti logró 5 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



