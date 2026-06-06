Maja Chwalinska 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista rusa Mirra Andreeva se ha proclamado campeona del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la polaca Maja Chwalinska por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-2 en 1 hora y 23 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios 'breaks'. Mirra Andreeva rompió el servicio de Maja Chwalinska en el primer juego, pero Chwalinska respondió rompiendo el servicio de Andreeva en el segundo juego. Andreeva volvió a romper el servicio en el tercer juego y mantuvo su servicio en el sexto juego, cerrando el set con un marcador de 6-3 tras romper nuevamente el servicio de Chwalinska en el noveno juego. En el segundo set, Andreeva mostró un dominio claro al romper el servicio de Chwalinska en el segundo y cuarto juego, manteniendo su servicio en el primero, tercero y quinto juego. Chwalinska logró mantener su servicio en el sexto juego, pero Andreeva rompió nuevamente en el octavo juego para cerrar el set 6-2. Estadísticas de saque de Mirra Andreeva: 1st Serve Percentage: 78%, 1st Serve Points Won: 22, 2nd Serve Points Won: 6, Aces: 1, Double Faults: 2.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###