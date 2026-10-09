Málaga 1 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Málaga empató este viernes 1-1 contra el Espanyol en La Rosaleda, en un partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga. El conjunto visitante se adelantó en el marcador gracias a un gol de Bryan Zaragoza en el minuto 13, tras una asistencia de Javi Hernández. A pesar de que el Espanyol se mostró sólido en defensa, el equipo local fue más protagonista en el ataque, con un 59% de posesión y 14 remates totales. El Málaga logró igualar el marcador en el tiempo de descuento, con un gol de Adrián Niño en el minuto 90+3, asistido por Rafita. A lo largo del encuentro, ambos equipos sufrieron varias amonestaciones, pero no hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran el curso del partido.
Con este resultado, el Espanyol suma 8 puntos en 8 partidos, situándose en la undécima posición de la tabla, aunque con un partido más que algunos de sus competidores directos. Por su parte, el Málaga, con 4 puntos, permanece en la penúltima posición, igualado a puntos con el Valencia, pero con un partido más jugado. Con 30 jornadas aún por disputar, ambos equipos tienen margen para mejorar su situación en la clasificación, aunque el Málaga deberá esforzarse para salir de la zona de descenso.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: MÁLAGA 1 - ESPANYOL 1 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga (Adam Aznou, min.62), Rafita, Fernando Calero (Izan Merino, min.74), Angel Recio; Rafa Rodriguez (Adrian Nino, min.62), Dani Lorenzo, Joaquin Munoz (Carlos Dotor, min.62), David Larrubia, Pablo Martinez (Haitam Abaida, min.83), Chupe.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Pol Lozano, Tyrhys Dolan (Marcos Fernandez, min.82), Edu Exposito (Pere Milla, min.82), Javi Hernandez (Urko Gonzalez de Zarate, min.57), Bryan Zaragoza (Alex Calatrava, min.73), Roberto Fernandez (Roger Hinojo, min.82).
-GOLES
0-1, min.13: Bryan Zaragoza (Javi Hernandez) .
1-1, min.90(+3): Adrian Nino (Rafita) .
-ÁRBITRO
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alvaro Moreno. Amonestó a Carlos Puga (min.28), Chupe (min.41), Carlos Dotor (min.66), Adam Aznou (min.89), por parte de MÁLAGA. Amonestó a Javi Hernandez (min.24), Bryan Zaragoza (min.28), Omar El Hilali (min.60), Clemens Riedel (min.84), Roger Hinojo (min.87), por parte de ESPANYOL.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio La Rosaleda (28,167 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Málaga
| Espanyol
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 14
| 9
|Pases Totales
| 487
| 352
|Corners
| 8
| 2
|Faltas
| 10
| 15
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 133
| 67
|Ataques Peligrosos
| 107
| 55
|Centros
| 17
| 7
|Saques de Banda
| 21
| 20
|Saques de Portería
| 3
| 6
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 12
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 10
| 12
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Atlético
| 16
| 7
|3
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|4
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|11
| Permanencia
| Espanyol
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
Próximos partidos de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/10/2026 18:30
| LaLiga
| Malaga
| Real Sociedad
|23/10/2026 21:00
| LaLiga
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| Malaga
|31/10/2026 18:30
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Próximos partidos de Espanyol
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| Competición
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