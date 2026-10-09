Málaga 1 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.

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El Málaga empató este viernes 1-1 contra el Espanyol en La Rosaleda, en un partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga. El conjunto visitante se adelantó en el marcador gracias a un gol de Bryan Zaragoza en el minuto 13, tras una asistencia de Javi Hernández. A pesar de que el Espanyol se mostró sólido en defensa, el equipo local fue más protagonista en el ataque, con un 59% de posesión y 14 remates totales. El Málaga logró igualar el marcador en el tiempo de descuento, con un gol de Adrián Niño en el minuto 90+3, asistido por Rafita. A lo largo del encuentro, ambos equipos sufrieron varias amonestaciones, pero no hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran el curso del partido. Con este resultado, el Espanyol suma 8 puntos en 8 partidos, situándose en la undécima posición de la tabla, aunque con un partido más que algunos de sus competidores directos. Por su parte, el Málaga, con 4 puntos, permanece en la penúltima posición, igualado a puntos con el Valencia, pero con un partido más jugado. Con 30 jornadas aún por disputar, ambos equipos tienen margen para mejorar su situación en la clasificación, aunque el Málaga deberá esforzarse para salir de la zona de descenso.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: MÁLAGA 1 - ESPANYOL 1 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga (Adam Aznou, min.62), Rafita, Fernando Calero (Izan Merino, min.74), Angel Recio; Rafa Rodriguez (Adrian Nino, min.62), Dani Lorenzo, Joaquin Munoz (Carlos Dotor, min.62), David Larrubia, Pablo Martinez (Haitam Abaida, min.83), Chupe.ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Pol Lozano, Tyrhys Dolan (Marcos Fernandez, min.82), Edu Exposito (Pere Milla, min.82), Javi Hernandez (Urko Gonzalez de Zarate, min.57), Bryan Zaragoza (Alex Calatrava, min.73), Roberto Fernandez (Roger Hinojo, min.82).

-GOLES

0-1, min.13: Bryan Zaragoza (Javi Hernandez) .1-1, min.90(+3): Adrian Nino (Rafita) .

-ÁRBITRO

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alvaro Moreno. Amonestó a Carlos Puga (min.28), Chupe (min.41), Carlos Dotor (min.66), Adam Aznou (min.89), por parte de MÁLAGA. Amonestó a Javi Hernandez (min.24), Bryan Zaragoza (min.28), Omar El Hilali (min.60), Clemens Riedel (min.84), Roger Hinojo (min.87), por parte de ESPANYOL.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio La Rosaleda (28,167 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Málaga Espanyol Goles 1 1 Remates Fuera 6 2 Remates 14 9 Pases Totales 487 352 Corners 8 2 Faltas 10 15 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 4 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 133 67 Ataques Peligrosos 107 55 Centros 17 7 Saques de Banda 21 20 Saques de Portería 3 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 12 Paradas 2 6 Contra Golpes 10 12

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Betis 16 7 4 Champions Real Madrid 15 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 11 Permanencia Espanyol 8 8 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

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Próximos partidos de Málaga

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