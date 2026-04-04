Mallorca 2 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 2 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca ha derrotado este sábado al Real Madrid por 2-1 en el Estadi Mallorca Son Moix, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de la mayor posesión y número de remates del conjunto blanco. Manu Morlanes abrió el marcador en el minuto 41 para el equipo balear, asistido por Pablo Maffeo. A pesar de que el Real Madrid logró empatar en el minuto 88 con un gol de Eder Militao tras un centro de Trent Alexander-Arnold, el Mallorca no se rindió y Vedat Muriqi selló la victoria en el tiempo de descuento, gracias a una asistencia de Mateo Joseph. Kylian Mbappe fue el jugador más participativo en el ataque del Real Madrid, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.
Con esta victoria, el Mallorca suma tres puntos cruciales que le permiten alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Real Madrid, que partía desde la segunda posición, ve cómo se alejan sus opciones de alcanzar al líder Barcelona, que tiene un partido menos. El resultado mantiene al equipo blanco en la segunda posición, pero ahora con una diferencia de puntos que complica sus aspiraciones al título, ya que el Barcelona está a cuatro puntos con un partido menos por disputar. Por otro lado, el Mallorca se mantiene en la lucha por la permanencia, alejándose a dos puntos del descenso directo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 2 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Omar Mascarell; Sergi Darder, Manu Morlanes (Mateo Joseph, min.70), Pablo Torre (Jan Virgili, min.70), Samu (David Lopez, min.70); Zito Luvumbo (Antonio Sanchez, min.81), Vedat Muriqi.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen (Eder Militao, min.59), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Thiago Pitarch, min.72), Manuel Angel (Vinicius Junior, min.59), Eduardo Camavinga (Jude Bellingham, min.60); Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.76), Kylian Mbappe.
--GOLES.
1-0, min.41: Manu Morlanes (Pablo Maffeo) .
1-1, min.88: Eder Militao (Trent Alexander-Arnold) .
2-1, min.90(+1): Vedat Muriqi (Mateo Joseph) .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Leo Roman (min.65), Martin Valjent (min.84), Pablo Maffeo (min.90+5), por parte del MALLORCA. Amonestó a Dean Huijsen (min.47), Franco Mastantuono (min.90), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (23,015 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Real Madrid
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 5
|Remates
| 6
| 14
|Pases Totales
| 308
| 568
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 16
| 13
|Posesión
| 36%
| 64%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 71
| 110
|Ataques Peligrosos
| 31
| 66
|Centros
| 13
| 15
|Saques de Banda
| 22
| 30
|Saques de Portería
| 14
| 2
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 17
|Paradas
| 5
| 0
|Contra Golpes
| 0
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 73
| 29
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 29
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 29
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 41
| 30
|17
| Permanencia
| Mallorca
| 31
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|18/08/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Real Madrid
|13/04/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/04/2026 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Rayo
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Valencia
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Mallorca
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/04/2026 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Bayern Munich
|10/04/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Girona
|15/04/2026 21:00
| Champions
| Bayern Munich
| Real Madrid