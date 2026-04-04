Mallorca 2 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 2 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca ha derrotado este sábado al Real Madrid por 2-1 en el Estadi Mallorca Son Moix, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de la mayor posesión y número de remates del conjunto blanco. Manu Morlanes abrió el marcador en el minuto 41 para el equipo balear, asistido por Pablo Maffeo. A pesar de que el Real Madrid logró empatar en el minuto 88 con un gol de Eder Militao tras un centro de Trent Alexander-Arnold, el Mallorca no se rindió y Vedat Muriqi selló la victoria en el tiempo de descuento, gracias a una asistencia de Mateo Joseph. Kylian Mbappe fue el jugador más participativo en el ataque del Real Madrid, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. Con esta victoria, el Mallorca suma tres puntos cruciales que le permiten alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Real Madrid, que partía desde la segunda posición, ve cómo se alejan sus opciones de alcanzar al líder Barcelona, que tiene un partido menos. El resultado mantiene al equipo blanco en la segunda posición, pero ahora con una diferencia de puntos que complica sus aspiraciones al título, ya que el Barcelona está a cuatro puntos con un partido menos por disputar. Por otro lado, el Mallorca se mantiene en la lucha por la permanencia, alejándose a dos puntos del descenso directo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 2 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Omar Mascarell; Sergi Darder, Manu Morlanes (Mateo Joseph, min.70), Pablo Torre (Jan Virgili, min.70), Samu (David Lopez, min.70); Zito Luvumbo (Antonio Sanchez, min.81), Vedat Muriqi.



REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen (Eder Militao, min.59), Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Thiago Pitarch, min.72), Manuel Angel (Vinicius Junior, min.59), Eduardo Camavinga (Jude Bellingham, min.60); Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.76), Kylian Mbappe.



--GOLES.

1-0, min.41: Manu Morlanes (Pablo Maffeo) .

1-1, min.88: Eder Militao (Trent Alexander-Arnold) .

2-1, min.90(+1): Vedat Muriqi (Mateo Joseph) .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Leo Roman (min.65), Martin Valjent (min.84), Pablo Maffeo (min.90+5), por parte del MALLORCA. Amonestó a Dean Huijsen (min.47), Franco Mastantuono (min.90), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (23,015 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Real Madrid Goles 2 1 Remates Fuera 3 5 Remates 6 14 Pases Totales 308 568 Corners 6 4 Faltas 16 13 Posesión 36% 64% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 1 5 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 71 110 Ataques Peligrosos 31 66 Centros 13 15 Saques de Banda 22 30 Saques de Portería 14 2 Tratamientos 2 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 18 17 Paradas 5 0 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 73 29 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 29 5 Europa League Betis 44 29 6 Conference League Real Sociedad 41 30 17 Permanencia Mallorca 31 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 18/08/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Real Madrid 13/04/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/04/2026 16:15 LaLiga Mallorca Rayo 22/04/2026 19:00 LaLiga Mallorca Valencia 26/04/2026 19:00 LaLiga Alavés Mallorca









-Próximos partidos del Real Madrid.

