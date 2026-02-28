Mallorca 0 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 0 - 1 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadi Mallorca Son Moix ante 17,120 espectadores, el Mallorca cayó derrotado por 0-1 frente a la Real Sociedad, con un gol solitario de Carlos Soler en el minuto 36 que decidió el partido en la primera mitad. La Real Sociedad, mostrando una mayor iniciativa y control del juego, dominó la posesión del balón con un 58% frente al 42% del Mallorca y generó más oportunidades de gol, evidenciado en sus 12 remates totales contra 6 del equipo local. A pesar de los esfuerzos del Mallorca por equilibrar el encuentro, la solidez defensiva de la Real Sociedad y la actuación destacada de su portero, Alex Remiro, quien realizó paradas clave, mantuvieron el marcador a favor de los visitantes. El partido no estuvo exento de momentos tensos, con la Real Sociedad acumulando dos tarjetas amarillas por faltas cometidas por Jon Aramburu e Igor Zubeldia, reflejo de un encuentro disputado con intensidad. Sin embargo, no hubo incidencias relevantes del VAR que alteraran el curso del juego. Este resultado deja al Mallorca en una situación complicada en la clasificación, acercándose a la zona de descenso, mientras que la Real Sociedad, con este triunfo, mejora su posición, alejándose de los puestos de descenso y acercándose a la lucha por las competiciones europeas, aunque aún lejos de los puestos de Champions marcados por el Atlético Madrid con 48 puntos en 25 partidos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 0 - REAL SOCIEDAD 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.79), Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Omar Mascarell (Manu Morlanes, min.79), Samu (Javi Llabres, min.84), Sergi Darder; Mateo Joseph (Zito Luvumbo, min.69), Vedat Muriqi, Jan Virgili (Abdon Prats, min.84).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi (Yangel Herrera, min.84), Benat Turrientes, Arsen Zakharyan (Luka Sucic, min.63); Carlos Soler (Ander Barrenetxea, min.63), Mikel Oyarzabal (Pablo Marin, min.84).



--GOLES.

0-1, min.36: Carlos Soler.





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Jorge Figueroa y Javier Iglesias. por parte del MALLORCA. Amonestó a Jon Aramburu (min.67), Jon Gorrotxategi (min.82), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (17,120 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Real Sociedad Goles 0 1 Remates Fuera 3 7 Remates 6 12 Pases Totales 423 542 Corners 3 7 Faltas 7 22 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 88 112 Ataques Peligrosos 66 43 Centros 11 12 Saques de Banda 15 15 Saques de Portería 9 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 22 8 Paradas 1 1 Contra Golpes 2 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 26 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 7 Permanencia Real Sociedad 35 26 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 12/04/2025 LaLiga Real Sociedad 0-2 Mallorca 17/09/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Real Sociedad 18/02/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/03/2026 14:00 LaLiga Osasuna Mallorca 15/03/2026 14:00 LaLiga Mallorca Espanyol 21/03/2026 14:00 LaLiga Elche Mallorca









-Próximos partidos del Real Sociedad.

