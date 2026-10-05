Maria Sakkari 0 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de octubre de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la griega Maria Sakkari con un marcador de 6-4, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 35 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, cuando Elina Svitolina logró romper el servicio de Maria Sakkari para llevarse el set 6-4. En el segundo set, la situación fue similar, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta el décimo juego. Svitolina nuevamente rompió el servicio de Sakkari en el undécimo juego y luego mantuvo su servicio para cerrar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un 59% de efectividad en el primer servicio, ganando el 32% de los puntos con su primer saque y el 17% con su segundo saque. Además, Svitolina logró salvar 5 de los 11 puntos de quiebre que enfrentó durante el partido. Por otro lado, Maria Sakkari tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 25% de los puntos con su primer saque y el 14% con su segundo saque. Sakkari no logró convertir ningún punto de quiebre durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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