Marta Kostyuk 0 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group A (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de noviembre de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a la siguiente ronda de las WTA Finals, que se disputan en Indian Wells (USA) sobre pista dura, tras ganar por la vía rápida a la ucraniana Marta Kostyuk con un resultado de 6-2, 7-5 en 1 hora y 32 minutos. En el primer set, Jessica Pegula dominó al romper el servicio de Marta Kostyuk en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. Marta Kostyuk no logró romper el servicio de Pegula en este set. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron múltiples 'breaks'. Pegula rompió el servicio de Kostyuk en el primer juego, pero Kostyuk respondió rompiendo en el segundo juego. El set continuó con intercambios de 'breaks' hasta que Pegula logró romper el servicio de Kostyuk en el undécimo juego, asegurando el set y el partido al mantener su servicio en el siguiente juego para un 7-5 final. En términos de estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un 78% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Marta Kostyuk, por otro lado, tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 50% de los puntos con su servicio. Pegula también destacó en los 'break points', salvando 6 de 6 oportunidades en el segundo set.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



