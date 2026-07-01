México 2 - 0 Ecuador | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

México 2 - 0 Ecuador: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

México ha ganado este martes por 2-0 a Ecuador en el partido de octavos de final del Mundial, disputado en el Mexico City Stadium. La selección mexicana se adelantó en el marcador gracias a un gol de Julian Quinones en el minuto 22, asistido por Roberto Alvarado. Poco después, en el minuto 31, Raúl Jiménez amplió la ventaja tras una asistencia de Quinones. A pesar de que Ecuador tuvo más posesión y realizó más pases, los mexicanos fueron más efectivos de cara a portería. El encuentro se vio marcado por la expulsión de Piero Hincapié en el tiempo de descuento, tras una revisión del VAR, aunque el marcador no cambió después de este incidente. Quinones fue el jugador más participativo en el ataque mexicano, contribuyendo decisivamente en ambos goles.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MÉXICO 2 - ECUADOR 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora (Brian Gutierrez, min.59), Erik Lira, Luis Romo (Obed Vargas, min.73); Roberto Alvarado (Israel Reyes, min.80), Raul Jimenez (Santiago Gimenez, min.73), Julian Quinones (Orbelin Pineda, min.80).



ECUADOR: Hernan Galindez; Alan Franco (Yaimar Medina, min.46), Joel Ordonez (Angelo Preciado, min.46), Willian Pacho, Piero Hincapie; John Yeboah (Jordy Caicedo, min.79), Moises Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo (Kendry Paez, min.79); Gonzalo Plata, Enner Valencia (Kevin Rodriguez, min.59).



--GOLES.

1-0, min.22: Julian Quinones (Roberto Alvarado) .

2-0, min.31: Raul Jimenez (Julian Quinones) .





--ÁRBITRO.

Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Bastian Dankert y Willy Delajod. por parte de MÉXICO. Amonestó a Alan Franco (min.45+1), Kendry Paez (min.90+3), Moises Caicedo (min.90+9), y, además expulsó con tarjeta roja Piero Hincapie (min.90+5), por parte de ECUADOR.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+4) : VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Ecuador.



Min.90(+5) : ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Piero Hincapié Ecuador.





--ESTADIO.

Mexico City Stadium (80,824 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística México Ecuador Goles 2 0 Remates Fuera 9 6 Remates 15 8 Pases Totales 319 407 Corners 3 8 Faltas 10 14 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 0 Ataques 77 85 Ataques Peligrosos 25 57 Centros 7 22 Saques de Banda 16 22 Saques de Portería 12 13 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 10 Paradas 1 1 Contra Golpes 3 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-0 Ecuador









-Últimos Resultados de México.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-0 Ecuador 25/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 0-3 Mexico 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Últimos Resultados de Ecuador.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-0 Ecuador 25/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 2-1 Germany 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador









-Próximos partidos de México.

