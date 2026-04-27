Mirra Andreeva 2 - 1 Anna Bondar: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la húngara Anna Bondar por 2-1 sets (6-7, 6-3, 7-6) en un partido que duró 2 horas y 53 minutos. En el primer set, Anna Bondar se impuso en el tie-break por 7-6, tras un intercambio de breaks entre ambas jugadoras. Mirra Andreeva logró romper el servicio de Bondar en el undécimo juego, pero Bondar recuperó el break en el siguiente juego y se llevó el set en el desempate. El segundo set fue dominado por Mirra Andreeva, quien consiguió un break en el cuarto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3. El tercer set fue muy disputado, con varios breaks por parte de ambas jugadoras. Andreeva rompió el servicio de Bondar en el tercer y quinto juegos, pero Bondar recuperó los breaks en el octavo y décimo juegos. Finalmente, Andreeva se llevó el set y el partido en el tie-break por 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 62% de primeros servicios, ganando el 63% de los puntos con su primer saque y el 47% con el segundo. Además, cometió 12 dobles faltas y logró 4 aces.



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