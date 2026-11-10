Mirra Andreeva 2 - 0 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group B (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de noviembre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a la siguiente ronda de las WTA Finals, que se disputan en pista dura en Indian Wells (USA), tras ganar por la vía rápida a la ucraniana Elina Svitolina con un resultado de 6-4, 6-0. En el primer set, Mirra Andreeva logró romper el servicio de su oponente en tres ocasiones, mientras que Elina Svitolina lo hizo en dos ocasiones. El set finalizó con un marcador de 6-4 a favor de Andreeva. En el segundo set, Andreeva dominó completamente, rompiendo el servicio de Svitolina en tres ocasiones y manteniendo todos sus servicios, cerrando el set con un contundente 6-0. En cuanto a estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 54% de efectividad en su primer servicio, ganó el 68% de los puntos con su servicio y cometió 6 dobles faltas. Además, logró un ace durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



