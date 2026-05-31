Mirra Andreeva 2 - 0 Jil Teichmann: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la suiza Jil Teichmann por 6-3, 6-2 en 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró romper el servicio de Jil Teichmann en tres ocasiones, mientras que Teichmann solo pudo hacerlo dos veces. Andreeva mantuvo su servicio en tres ocasiones, asegurando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Andreeva continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Teichmann tres veces más. Teichmann solo logró mantener su servicio una vez. Andreeva ganó el set por 6-2, sellando su victoria y avanzando a la siguiente ronda. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un porcentaje de primer servicio del 69%, ganando el 62% de los puntos con su servicio. Además, cometió 2 dobles faltas y logró 1 ace durante el partido.



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