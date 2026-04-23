Mirra Andreeva 2 - 0 Panna Udvardy: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la húngara Panna Udvardy por 7-5, 6-2 en 1 hora y 23 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el décimo juego, cuando Andreeva logró romper el servicio de Udvardy para tomar la delantera 6-5 y luego cerró el set manteniendo su servicio, ganando 7-5. En el segundo set, Andreeva comenzó con fuerza rompiendo el servicio de Udvardy en el primer juego y consolidando su ventaja al mantener su propio servicio. Logró otro break en el séptimo juego para cerrar el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un porcentaje de primer servicio del 69% y ganó el 75% de los puntos con su primer servicio, además de no cometer dobles faltas durante el partido.



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