Nikola Bartunkova 1 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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Amanda Anisimova ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Toronto, tras ganar a Nikola Bartunkova por 3-6, 6-0, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 50 minutos. **Resumen del partido:** - **Sets jugados:** 3 - **Ganadora del partido:** Amanda Anisimova - **Resultado final:** 3-6, 6-0, 6-4 **Estadísticas destacadas:** - **Amanda Anisimova:** - 1st Serve Percentage: 54% - 1st Serve Points Won: 8 - 2nd Serve Points Won: 6 - Break Points Won: 1 - Total Points Won: 22 - Double Faults: 4 - Aces: 0 - **Nikola Bartunkova:** - 1st Serve Percentage: 44% - 1st Serve Points Won: 4 - 2nd Serve Points Won: 6 - Break Points Won: 2 - Total Points Won: 24 - Double Faults: 0 - Aces: 0 **Desarrollo del partido:** - **Set 1:** - Nikola Bartunkova ganó el primer set 6-3, rompiendo el servicio de Amanda Anisimova en dos ocasiones. - **Set 2:** - Amanda Anisimova ganó el segundo set 6-0, sin ceder ningún juego a Bartunkova. - **Set 3:** - En el tercer set, Anisimova se impuso 6-4, asegurando su victoria con un 'break' crucial. Amanda Anisimova avanzará a los octavos de final, donde continuará su participación en el torneo.



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