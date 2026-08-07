Nikola Bartunkova 1 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de agosto de 2026.
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Amanda Anisimova ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Toronto, tras ganar a Nikola Bartunkova por 3-6, 6-0, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 50 minutos.
**Resumen del partido:**
- **Sets jugados:** 3
- **Ganadora del partido:** Amanda Anisimova
- **Resultado final:** 3-6, 6-0, 6-4
**Estadísticas destacadas:**
- **Amanda Anisimova:**
- 1st Serve Percentage: 54%
- 1st Serve Points Won: 8
- 2nd Serve Points Won: 6
- Break Points Won: 1
- Total Points Won: 22
- Double Faults: 4
- Aces: 0
- **Nikola Bartunkova:**
- 1st Serve Percentage: 44%
- 1st Serve Points Won: 4
- 2nd Serve Points Won: 6
- Break Points Won: 2
- Total Points Won: 24
- Double Faults: 0
- Aces: 0
**Desarrollo del partido:**
- **Set 1:**
- Nikola Bartunkova ganó el primer set 6-3, rompiendo el servicio de Amanda Anisimova en dos ocasiones.
- **Set 2:**
- Amanda Anisimova ganó el segundo set 6-0, sin ceder ningún juego a Bartunkova.
- **Set 3:**
- En el tercer set, Anisimova se impuso 6-4, asegurando su victoria con un 'break' crucial.
Amanda Anisimova avanzará a los octavos de final, donde continuará su participación en el torneo.
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