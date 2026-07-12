Noruega 1 - 2 Inglaterra | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Noruega 1 - 2 Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de julio de 2026.

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Inglaterra ha ganado este sábado por 2-1 a Noruega en un emocionante encuentro de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en el Miami Stadium. El partido comenzó con un gol de Andreas Schjelderup para Noruega en el minuto 36, validado tras revisión del VAR. Sin embargo, Jude Bellingham igualó el marcador para los ingleses en el tiempo de descuento de la primera mitad. Durante la segunda parte, el VAR anuló un gol a Noruega y revocó un penalti a favor de Inglaterra. Finalmente, Bellingham selló la victoria para los ingleses en el minuto 93 de la prórroga, asegurando su pase a la siguiente ronda.

El conjunto inglés mostró mayor protagonismo con un 52% de posesión y 14 remates, destacando la actuación de Jude Bellingham, quien fue determinante en el ataque visitante con sus dos goles. Noruega, a pesar de sus esfuerzos y un gol anulado, no logró superar a un Inglaterra que supo aprovechar sus oportunidades. El encuentro fue seguido por 64,478 espectadores, quienes presenciaron un duelo lleno de intensidad y decisiones cruciales del VAR.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NORUEGA 1 - INGLATERRA 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes, min.60), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem (Leo Oestigard, min.91), David Moeller Wolfe (Marcus Holmgren Pedersen, min.90); Martin Oedegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Soerloth (Oscar Bobb, min.67), Erling Haaland (Joergen Strand Larsen, min.106), Andreas Schjelderup (Antonio Nusa, min.67).



INGLATERRA: Jordan Pickford; Ezri Konsa (Morgan Rogers, min.89), John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly (Djed Spence, min.86); Declan Rice (Eberechi Eze, min.46), Noni Madueke (Bukayo Saka, min.46), Jude Bellingham (Daniel Burn, min.111), Anthony Gordon (Reece James, min.71), Elliot Anderson, Harry Kane.



--GOLES.

1-0, min.36: Andreas Schjelderup (Martin Oedegaard) .

1-1, min.45(+2): Jude Bellingham (Anthony Gordon) .

1-2, min.93: Jude Bellingham.

Gol anulado a Torbjoern Lysaker Heggem de Norway en el minuto 55 .

Penalty pitado a favor de England anulado, que había cometido Oscar Bobb en el minuto 99 .





--ÁRBITRO.

Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Armando Villarreal. Amonestó a Kristoffer Vassbakk Ajer (min.117), por parte de NORUEGA. por parte de INGLATERRA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.37: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Noruega.



Min.37: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Noruega debe subir al marcador.



Min.55: ¡G O O O O O O O L de Noruega! Marca Torbjoern Lysaker Heggem.



Min.56: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Noruega.



Min.57: ¡GOL ANULADO! - Tras revisar la acción, el árbitro invalida el gol de Noruega.



Min.99: ¡PENALTI! - Oscar Bobb (Noruega) comete penalti sobre Djed Spence.



Min.100: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Inglaterra.



Min.102: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Inglaterra!





--ESTADIO.

Miami Stadium (64,478 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Noruega Inglaterra Goles 1 2 Remates Fuera 6 3 Remates 13 14 Pases Totales 562 653 Corners 7 4 Faltas 10 8 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 1 5 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 106 118 Ataques Peligrosos 61 62 Centros 19 17 Saques de Banda 16 27 Saques de Portería 10 7 Tratamientos 4 0 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 13 11 Paradas 6 3 Contra Golpes 4 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/07/2026 World Cup Final Stage Norway 1-2 England









-Últimos Resultados de Noruega.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/07/2026 World Cup Final Stage Norway 1-2 England 05/07/2026 World Cup Final Stage Brazil 1-2 Norway 30/06/2026 World Cup Final Stage Ivory Coast 1-2 Norway 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal









-Últimos Resultados de Inglaterra.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/07/2026 World Cup Final Stage Norway 1-2 England 06/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-3 England 01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England 23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana









-Próximos partidos de Inglaterra.

