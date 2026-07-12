Noruega 1 - 2 Inglaterra | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Noruega 1 - 2 Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de julio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Inglaterra ha ganado este sábado por 2-1 a Noruega en un emocionante encuentro de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en el Miami Stadium. El partido comenzó con un gol de Andreas Schjelderup para Noruega en el minuto 36, validado tras revisión del VAR. Sin embargo, Jude Bellingham igualó el marcador para los ingleses en el tiempo de descuento de la primera mitad. Durante la segunda parte, el VAR anuló un gol a Noruega y revocó un penalti a favor de Inglaterra. Finalmente, Bellingham selló la victoria para los ingleses en el minuto 93 de la prórroga, asegurando su pase a la siguiente ronda.
El conjunto inglés mostró mayor protagonismo con un 52% de posesión y 14 remates, destacando la actuación de Jude Bellingham, quien fue determinante en el ataque visitante con sus dos goles. Noruega, a pesar de sus esfuerzos y un gol anulado, no logró superar a un Inglaterra que supo aprovechar sus oportunidades. El encuentro fue seguido por 64,478 espectadores, quienes presenciaron un duelo lleno de intensidad y decisiones cruciales del VAR.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: NORUEGA 1 - INGLATERRA 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes, min.60), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem (Leo Oestigard, min.91), David Moeller Wolfe (Marcus Holmgren Pedersen, min.90); Martin Oedegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Soerloth (Oscar Bobb, min.67), Erling Haaland (Joergen Strand Larsen, min.106), Andreas Schjelderup (Antonio Nusa, min.67).
INGLATERRA: Jordan Pickford; Ezri Konsa (Morgan Rogers, min.89), John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly (Djed Spence, min.86); Declan Rice (Eberechi Eze, min.46), Noni Madueke (Bukayo Saka, min.46), Jude Bellingham (Daniel Burn, min.111), Anthony Gordon (Reece James, min.71), Elliot Anderson, Harry Kane.
--GOLES.
1-0, min.36: Andreas Schjelderup (Martin Oedegaard) .
1-1, min.45(+2): Jude Bellingham (Anthony Gordon) .
1-2, min.93: Jude Bellingham.
Gol anulado a Torbjoern Lysaker Heggem de Norway en el minuto 55 .
Penalty pitado a favor de England anulado, que había cometido Oscar Bobb en el minuto 99 .
--ÁRBITRO.
Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Armando Villarreal. Amonestó a Kristoffer Vassbakk Ajer (min.117), por parte de NORUEGA. por parte de INGLATERRA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.37: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Noruega.
Min.37: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Noruega debe subir al marcador.
Min.55: ¡G O O O O O O O L de Noruega! Marca Torbjoern Lysaker Heggem.
Min.56: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Noruega.
Min.57: ¡GOL ANULADO! - Tras revisar la acción, el árbitro invalida el gol de Noruega.
Min.99: ¡PENALTI! - Oscar Bobb (Noruega) comete penalti sobre Djed Spence.
Min.100: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Inglaterra.
Min.102: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Inglaterra!
--ESTADIO.
Miami Stadium (64,478 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Noruega
| Inglaterra
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 13
| 14
|Pases Totales
| 562
| 653
|Corners
| 7
| 4
|Faltas
| 10
| 8
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 106
| 118
|Ataques Peligrosos
| 61
| 62
|Centros
| 19
| 17
|Saques de Banda
| 16
| 27
|Saques de Portería
| 10
| 7
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 6
| 6
|Tiros de Falta
| 13
| 11
|Paradas
| 6
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/07/2026
| World Cup Final Stage
| Norway
| 1-2
| England
-Últimos Resultados de Noruega.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/07/2026
| World Cup Final Stage
| Norway
| 1-2
| England
|05/07/2026
| World Cup Final Stage
| Brazil
| 1-2
| Norway
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| Ivory Coast
| 1-2
| Norway
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
|23/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 3-2
| Senegal
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/07/2026
| World Cup Final Stage
| Norway
| 1-2
| England
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Mexico
| 2-3
| England
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
-Próximos partidos de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/07/2026 21:00
| World Cup Final Stage
| England
| Argentina/Switzerland