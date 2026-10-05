Novak Djokovic 1 - 0 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de octubre de 2026.





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El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a la final del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 42 minutos. Durante el partido, Djokovic logró un total de 4 'breaks', mientras que Medvedev consiguió 2. En el primer set, Djokovic rompió el servicio de Medvedev en el juego 12 para ganar el set 7-5. En el segundo set, Djokovic realizó un 'break' en el sexto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3. Djokovic tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio y ganó el 41% de los puntos con su primer saque. Además, Djokovic logró 3 aces y cometió 6 dobles faltas. Por su parte, Medvedev tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganó el 28% de los puntos con su primer saque, y logró 4 aces con 3 dobles faltas. Djokovic ganó un total de 90 puntos en el partido, mientras que Medvedev ganó 76.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



