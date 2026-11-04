Oksana Selekhmeteva 0 - 2 Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Chennai Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.





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Polina Kudermetova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Chennai Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la española Oksana Selekhmeteva con un resultado de 6-3, 6-0 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 19 minutos. En el primer set, Kudermetova logró romper el servicio de Selekhmeteva en dos ocasiones, mientras que Selekhmeteva solo pudo romper el servicio de Kudermetova una vez. Kudermetova mantuvo su servicio en todos sus juegos, ganando el set 6-3. En el segundo set, Kudermetova dominó completamente, rompiendo el servicio de Selekhmeteva en tres ocasiones y no concediendo ningún juego, ganando el set 6-0. En este set, Kudermetova mostró una sólida estadística de saque, con un 67% de primeros servicios y ganando el 75% de los puntos con su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



