Oksana Selekhmeteva 2 - 0 Teodora Kostovic: resumen y estadísticas del partido de Chennai Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.





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La tenista española Oksana Selekhmeteva ha avanzado a los octavos de final del torneo Chennai Open, de categoría WTA 250, que se disputa en pista dura, tras ganar a la serbia Teodora Kostovic por 6-4, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 49 minutos. En el primer set, hubo un total de seis quiebres de servicio. Selekhmeteva rompió el servicio de Kostovic en cuatro ocasiones, mientras que Kostovic logró romper el servicio de Selekhmeteva dos veces. Selekhmeteva ganó el set 6-4. En el segundo set, Selekhmeteva mantuvo su servicio en tres ocasiones y rompió el servicio de Kostovic tres veces. Kostovic logró mantener su servicio una vez y rompió el servicio de Selekhmeteva una vez. El set finalizó 6-3 a favor de Selekhmeteva. Durante el partido, Selekhmeteva tuvo un porcentaje de primeros servicios del 54% y ganó el 70% de los puntos con su servicio. Además, logró 2 aces y cometió 2 dobles faltas. Por otro lado, Kostovic tuvo un porcentaje de primeros servicios del 66%, ganando el 53% de los puntos con su servicio, con 3 aces y 4 dobles faltas. Selekhmeteva ganó un total de 74 puntos frente a los 61 de Kostovic.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



