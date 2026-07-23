Oleksandra Oliynykova 2 - 1 Leyre Romero Gormaz: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de julio de 2026.





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La tenista ucraniana Oleksandra Oliynykova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Leyre Romero Gormaz por 7-6, 3-6, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 38 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron múltiples 'breaks', con Oliynykova ganando finalmente el set en el 'tie-break' por 7-6. En el segundo set, Romero Gormaz logró imponerse con un marcador de 6-3, rompiendo el servicio de Oliynykova en varias ocasiones. El tercer set vio a Oliynykova recuperar el control, ganando 6-2 y asegurando su pase a la siguiente ronda. A lo largo del partido, Oliynykova mostró un sólido rendimiento en su servicio, con un 74% de primeros servicios en juego y salvando 4 de 10 puntos de 'break'.



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