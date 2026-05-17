Osasuna 1 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

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El Espanyol se impuso este domingo por 1-2 a Osasuna en el Estadio El Sadar, en un partido donde los visitantes aprovecharon sus oportunidades a pesar de la presión constante del equipo local. Carlos Romero abrió el marcador para los periquitos en el minuto 27, y aunque Osasuna igualó el marcador con un gol de Víctor Muñoz en el 49, Kike García selló la victoria para el Espanyol apenas cuatro minutos después, en el 53. A pesar de la derrota, Osasuna dominó la posesión y los remates, pero no logró concretar sus oportunidades. El jugador más participativo en el ataque del Espanyol fue Kike García, quien no solo anotó el gol de la victoria, sino que también fue clave en las jugadas ofensivas del equipo.

Con este resultado, el Espanyol se mantiene en la undécima posición con 48 puntos, igualado con el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, pero con un partido menos que algunos de sus rivales directos. Osasuna, por su parte, permanece en el decimosexto puesto con 42 puntos, aún con posibilidades de descender, ya que está a solo dos puntos del Girona, que ocupa la zona de descenso. Con solo una jornada restante, el Barcelona ya se ha asegurado el título de LaLiga y una plaza en la próxima edición de la Champions, mientras que el Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid competirán por las otras plazas de la máxima competición europea. El Celta de Vigo, por su parte, se ha asegurado un lugar en la Europa League, y el Getafe, en la Conference League.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - ESPANYOL 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier (Enrique Barja, min.78), Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones (Javi Galan, min.67); Jon Moncayola (Moi Gomez, min.58), Lucas Torro (Iker Munoz, min.58), Ruben Garcia, Aimar Oroz (Raul Garcia, min.58), Victor Munoz, Ante Budimir.



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.76), Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano (Charles Pickel, min.55), Pere Milla (Ruben Sanchez, min.76); Edu Exposito (Fernando Calero, min.64), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.64).



--GOLES.

0-1, min.27: Carlos Romero.

1-1, min.49: Victor Munoz (Flavien Boyomo) .

1-2, min.53: Kike Garcia (Tyrhys Dolan) .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Miguel Sesma. Amonestó a Iker Munoz (min.83), por parte del OSASUNA. Amonestó a Pol Lozano (min.11), Antoniu Roca (min.90), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio El Sadar (21,186 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Espanyol Goles 1 2 Remates Fuera 5 2 Remates 23 7 Pases Totales 515 252 Corners 9 2 Faltas 10 13 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 10 2 Fueras de Juego 2 4 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 133 67 Ataques Peligrosos 70 26 Centros 31 8 Saques de Banda 22 18 Saques de Portería 3 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 12 Paradas 1 6 Contra Golpes 0 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 11 Permanencia Espanyol 45 37 16 Permanencia Osasuna 42 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna 04/02/2023 LaLiga Espanyol 1-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Getafe Osasuna









-Próximos partidos del Espanyol.

