Osasuna 1 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol se impuso este domingo por 1-2 a Osasuna en el Estadio El Sadar, en un partido donde los visitantes aprovecharon sus oportunidades a pesar de la presión constante del equipo local. Carlos Romero abrió el marcador para los periquitos en el minuto 27, y aunque Osasuna igualó el marcador con un gol de Víctor Muñoz en el 49, Kike García selló la victoria para el Espanyol apenas cuatro minutos después, en el 53. A pesar de la derrota, Osasuna dominó la posesión y los remates, pero no logró concretar sus oportunidades. El jugador más participativo en el ataque del Espanyol fue Kike García, quien no solo anotó el gol de la victoria, sino que también fue clave en las jugadas ofensivas del equipo.
Con este resultado, el Espanyol se mantiene en la undécima posición con 48 puntos, igualado con el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, pero con un partido menos que algunos de sus rivales directos. Osasuna, por su parte, permanece en el decimosexto puesto con 42 puntos, aún con posibilidades de descender, ya que está a solo dos puntos del Girona, que ocupa la zona de descenso. Con solo una jornada restante, el Barcelona ya se ha asegurado el título de LaLiga y una plaza en la próxima edición de la Champions, mientras que el Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid competirán por las otras plazas de la máxima competición europea. El Celta de Vigo, por su parte, se ha asegurado un lugar en la Europa League, y el Getafe, en la Conference League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 1 - ESPANYOL 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier (Enrique Barja, min.78), Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones (Javi Galan, min.67); Jon Moncayola (Moi Gomez, min.58), Lucas Torro (Iker Munoz, min.58), Ruben Garcia, Aimar Oroz (Raul Garcia, min.58), Victor Munoz, Ante Budimir.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.76), Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano (Charles Pickel, min.55), Pere Milla (Ruben Sanchez, min.76); Edu Exposito (Fernando Calero, min.64), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.64).
--GOLES.
0-1, min.27: Carlos Romero.
1-1, min.49: Victor Munoz (Flavien Boyomo) .
1-2, min.53: Kike Garcia (Tyrhys Dolan) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Miguel Sesma. Amonestó a Iker Munoz (min.83), por parte del OSASUNA. Amonestó a Pol Lozano (min.11), Antoniu Roca (min.90), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (21,186 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Espanyol
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 2
|Remates
| 23
| 7
|Pases Totales
| 515
| 252
|Corners
| 9
| 2
|Faltas
| 10
| 13
|Posesión
| 68%
| 32%
|Tiros Bloqueados
| 10
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 133
| 67
|Ataques Peligrosos
| 70
| 26
|Centros
| 31
| 8
|Saques de Banda
| 22
| 18
|Saques de Portería
| 3
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 12
|Paradas
| 1
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|11
| Permanencia
| Espanyol
| 45
| 37
|16
| Permanencia
| Osasuna
| 42
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|14/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Osasuna
|04/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Osasuna
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Sociedad