Osasuna 0 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Espanyol ha ganado este miércoles por 0-2 al Osasuna en el Estadio El Sadar, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades desde el inicio. Roberto Fernández fue el protagonista del encuentro al marcar los dos goles del Espanyol, primero en el minuto 3 asistido por Marcos Fernández, y luego en el minuto 17 con una asistencia de Omar El Hilali. Aunque el Osasuna dominó la posesión con un 61% y generó más ataques peligrosos, no logró concretar sus ocasiones, y un gol de Rubén García fue anulado por el VAR en el minuto 19, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido.
Con esta victoria, el Espanyol suma 10 puntos y se posiciona provisionalmente en el tercer lugar de la tabla, a la espera de otros resultados, mientras que el Osasuna, con 7 puntos, se mantiene en la undécima posición. La actuación de Roberto Fernández fue clave para el triunfo de los visitantes, quienes supieron resistir la presión del equipo local y mantener su ventaja en el marcador.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: OSASUNA 0 - ESPANYOL 2 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide (Asier Osambela, min.59), Rockson Yeboah, Alejandro Catena, Diego Rico (Abel Bretones, min.46); Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia (Raul Moro, min.60), Raul Garcia (Romain Del Castillo, min.71), Enrique Barja (Jonathan Dubasin, min.60), Ante Budimir.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Edu Exposito (Vanja Drkusic, min.89), Urko Gonzalez de Zarate, Marcos Fernandez (Gabriel Moscardo, min.66), Javi Hernandez (Bryan Zaragoza, min.80), Tyrhys Dolan (Alex Calatrava, min.66), Roberto Fernandez (Pere Milla, min.79).
-GOLES
0-1, min.3: Roberto Fernandez (Marcos Fernandez) .
0-2, min.17: Roberto Fernandez (Omar El Hilali) .
Gol anulado a Ruben Garcia de Osasuna en el minuto 19 .
-ÁRBITRO
Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: David Galvez y Jose Munuera. Amonestó a Enrique Barja (min.31), Jon Moncayola (min.39), por parte de OSASUNA. Amonestó a Clemens Riedel (min.40), Omar El Hilali (min.45), Roger Hinojo (min.88), por parte de ESPANYOL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.19: ¡G O O O O O O O L de Osasuna! Marca Rubén García.
Min.19: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.
Min.20: ¡GOL ANULADO! - Tras revisar la jugada, el árbitro no da validez al gol de Osasuna al considerar que el balón no estaba en juego.
-ESTADIO
Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Osasuna
| Espanyol
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 1
|Remates
| 12
| 6
|Pases Totales
| 492
| 319
|Corners
| 3
| 4
|Faltas
| 8
| 25
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 129
| 80
|Ataques Peligrosos
| 69
| 35
|Centros
| 31
| 14
|Saques de Banda
| 25
| 13
|Saques de Portería
| 2
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 25
| 8
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 5
|3
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|4
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|7
| Permanencia
| Espanyol
| 7
| 5
|11
| Permanencia
| Osasuna
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|14/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Osasuna
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
Próximos partidos de Osasuna
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|16/09/2026 19:00
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|19/09/2026 14:00
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| Osasuna
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| LaLiga
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| Osasuna
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