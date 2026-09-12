Osasuna 0 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

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El Espanyol ha ganado este miércoles por 0-2 al Osasuna en el Estadio El Sadar, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades desde el inicio. Roberto Fernández fue el protagonista del encuentro al marcar los dos goles del Espanyol, primero en el minuto 3 asistido por Marcos Fernández, y luego en el minuto 17 con una asistencia de Omar El Hilali. Aunque el Osasuna dominó la posesión con un 61% y generó más ataques peligrosos, no logró concretar sus ocasiones, y un gol de Rubén García fue anulado por el VAR en el minuto 19, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Con esta victoria, el Espanyol suma 10 puntos y se posiciona provisionalmente en el tercer lugar de la tabla, a la espera de otros resultados, mientras que el Osasuna, con 7 puntos, se mantiene en la undécima posición. La actuación de Roberto Fernández fue clave para el triunfo de los visitantes, quienes supieron resistir la presión del equipo local y mantener su ventaja en el marcador.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: OSASUNA 0 - ESPANYOL 2 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide (Asier Osambela, min.59), Rockson Yeboah, Alejandro Catena, Diego Rico (Abel Bretones, min.46); Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia (Raul Moro, min.60), Raul Garcia (Romain Del Castillo, min.71), Enrique Barja (Jonathan Dubasin, min.60), Ante Budimir.ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Edu Exposito (Vanja Drkusic, min.89), Urko Gonzalez de Zarate, Marcos Fernandez (Gabriel Moscardo, min.66), Javi Hernandez (Bryan Zaragoza, min.80), Tyrhys Dolan (Alex Calatrava, min.66), Roberto Fernandez (Pere Milla, min.79).

-GOLES

0-1, min.3: Roberto Fernandez (Marcos Fernandez) .0-2, min.17: Roberto Fernandez (Omar El Hilali) .Gol anulado a Ruben Garcia de Osasuna en el minuto 19 .

-ÁRBITRO

Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: David Galvez y Jose Munuera. Amonestó a Enrique Barja (min.31), Jon Moncayola (min.39), por parte de OSASUNA. Amonestó a Clemens Riedel (min.40), Omar El Hilali (min.45), Roger Hinojo (min.88), por parte de ESPANYOL.

-INCIDENCIAS VAR

Min.19: ¡G O O O O O O O L de Osasuna! Marca Rubén García.Min.19: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.Min.20: ¡GOL ANULADO! - Tras revisar la jugada, el árbitro no da validez al gol de Osasuna al considerar que el balón no estaba en juego.

-ESTADIO

Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Osasuna Espanyol Goles 0 2 Remates Fuera 5 1 Remates 12 6 Pases Totales 492 319 Corners 3 4 Faltas 8 25 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 129 80 Ataques Peligrosos 69 35 Centros 31 14 Saques de Banda 25 13 Saques de Portería 2 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 25 8 Paradas 1 4 Contra Golpes 1 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 5 3 Champions Sevilla 10 5 4 Champions Real Madrid 9 4 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 7 Permanencia Espanyol 7 5 11 Permanencia Osasuna 7 5 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 4 20 Descenso Valencia 1 5

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 14/12/2024 LaLiga Espanyol 0-0 Osasuna

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna 31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla 29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol 22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid 16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante 23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad

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