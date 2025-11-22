Osasuna 1 - 3 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Osasuna ha perdido este sábado (22/11/2025 6:30:00 PM) por 1-3 ante el Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Los visitantes aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival en la segunda mitad para remontar el gol inicial de Alejandro Catena.
Brais Méndez, Goncalo Guedes y Ander Barrenetxea anotaron los tantos del conjunto donostiarra, que se coloca en la décima posición de la clasificación con 16 puntos, mientras que el Osasuna se mantiene en puestos de descenso con 11 unidades.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 1 - REAL SOCIEDAD 3 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo (Jorge Herrando, min.78), Alejandro Catena, Juan Cruz (Ruben Garcia, min.61), Abel Bretones, Jon Moncayola (Inigo Arguibide, min.71); Aimar Oroz, Lucas Torro, Moi Gomez (Ante Budimir, min.78), Victor Munoz (Enrique Barja, min.78), Raul Garcia.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.75), Duje Caleta-Car; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes (Takefusa Kubo, min.60), Carlos Soler (Aritz Elustondo, min.84), Brais Mendez (Pablo Marin, min.74), Arsen Zakharyan (Ander Barrenetxea, min.60), Mikel Oyarzabal.
--GOLES.
1-0, min.42: Alejandro Catena (Aimar Oroz) .
1-1, min.52: Brais Mendez (Carlos Soler) .
1-2, min.59: Goncalo Guedes (Mikel Oyarzabal) .
1-3, min.82: Ander Barrenetxea (Jon Gorrotxategi) .
Amarilla al banquillo, a Aitor Fernandez del Osasuna en el minuto 89 .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Pablo Gonzalez y Mario Melero. Amonestó a Aimar Oroz (min.90), Alejandro Catena (min.90+2), y, además expulsó con tarjeta roja Inigo Arguibide (min.87), por parte del OSASUNA. Amonestó a Brais Mendez (min.30), Jon Martin (min.54), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.
Min.86: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a Osasuna!
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (21,377 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 8
| 4
|Remates
| 14
| 18
|Pases Totales
| 389
| 461
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 13
| 6
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 5
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 3
|Ataques
| 75
| 75
|Ataques Peligrosos
| 36
| 44
|Centros
| 19
| 12
|Saques de Banda
| 29
| 14
|Saques de Portería
| 8
| 12
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 14
|Paradas
| 6
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|10
| Permanencia
| Real Sociedad
| 16
| 13
|17
| Permanencia
| Osasuna
| 11
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|02/02/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Sociedad
|27/10/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Osasuna
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Osasuna
|02/12/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Osasuna
|08/12/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Levante
|13/12/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Osasuna
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Villarreal
|06/12/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Real Sociedad
|12/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Girona