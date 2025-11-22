Osasuna 1 - 3 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 1 - 3 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Osasuna 1 - 3 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Actualizado: sábado, 22 noviembre 2025 20:29

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Osasuna ha perdido este sábado (22/11/2025 6:30:00 PM) por 1-3 ante el Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Los visitantes aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival en la segunda mitad para remontar el gol inicial de Alejandro Catena. Brais Méndez, Goncalo Guedes y Ander Barrenetxea anotaron los tantos del conjunto donostiarra, que se coloca en la décima posición de la clasificación con 16 puntos, mientras que el Osasuna se mantiene en puestos de descenso con 11 unidades.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OSASUNA 1 - REAL SOCIEDAD 3 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo (Jorge Herrando, min.78), Alejandro Catena, Juan Cruz (Ruben Garcia, min.61), Abel Bretones, Jon Moncayola (Inigo Arguibide, min.71); Aimar Oroz, Lucas Torro, Moi Gomez (Ante Budimir, min.78), Victor Munoz (Enrique Barja, min.78), Raul Garcia.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.75), Duje Caleta-Car; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes (Takefusa Kubo, min.60), Carlos Soler (Aritz Elustondo, min.84), Brais Mendez (Pablo Marin, min.74), Arsen Zakharyan (Ander Barrenetxea, min.60), Mikel Oyarzabal.

--GOLES.
1-0, min.42: Alejandro Catena (Aimar Oroz) .
1-1, min.52: Brais Mendez (Carlos Soler) .
1-2, min.59: Goncalo Guedes (Mikel Oyarzabal) .
1-3, min.82: Ander Barrenetxea (Jon Gorrotxategi) .
Amarilla al banquillo, a Aitor Fernandez del Osasuna en el minuto 89 .


--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Pablo Gonzalez y Mario Melero. Amonestó a Aimar Oroz (min.90), Alejandro Catena (min.90+2), y, además expulsó con tarjeta roja Inigo Arguibide (min.87), por parte del OSASUNA. Amonestó a Brais Mendez (min.30), Jon Martin (min.54), por parte del REAL SOCIEDAD.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.

Min.86: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a Osasuna!


--ESTADIO.
Estadio El Sadar (21,377 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Osasuna Real Sociedad
Goles 1 3
Remates Fuera 8 4
Remates 14 18
Pases Totales 389 461
Corners 3 3
Faltas 13 6
Posesión 47% 53%
Tiros Bloqueados 2 5
Fueras de Juego 1 3
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 1 0
Asistencias 1 3
Ataques 75 75
Ataques Peligrosos 36 44
Centros 19 12
Saques de Banda 29 14
Saques de Portería 8 12
Tratamientos 0 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 9 14
Paradas 6 3
Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 31 13
2 Champions Real Madrid 31 12
3 Champions Villarreal 26 12
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
10 Permanencia Real Sociedad 16 13
17 Permanencia Osasuna 11 13
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
02/02/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Real Sociedad
27/10/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Osasuna
10/02/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Osasuna
02/12/2023 LaLiga Osasuna 1-1 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna




-Últimos Resultados del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
29/11/2025 14:00 LaLiga Mallorca Osasuna
08/12/2025 21:00 LaLiga Osasuna Levante
13/12/2025 18:30 LaLiga Barcelona Osasuna




-Próximos partidos del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
30/11/2025 14:00 LaLiga Real Sociedad Villarreal
06/12/2025 16:15 LaLiga Alavés Real Sociedad
12/12/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Girona


