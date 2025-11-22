Osasuna 1 - 3 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Osasuna ha perdido este sábado (22/11/2025 6:30:00 PM) por 1-3 ante el Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Los visitantes aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival en la segunda mitad para remontar el gol inicial de Alejandro Catena. Brais Méndez, Goncalo Guedes y Ander Barrenetxea anotaron los tantos del conjunto donostiarra, que se coloca en la décima posición de la clasificación con 16 puntos, mientras que el Osasuna se mantiene en puestos de descenso con 11 unidades.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - REAL SOCIEDAD 3 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo (Jorge Herrando, min.78), Alejandro Catena, Juan Cruz (Ruben Garcia, min.61), Abel Bretones, Jon Moncayola (Inigo Arguibide, min.71); Aimar Oroz, Lucas Torro, Moi Gomez (Ante Budimir, min.78), Victor Munoz (Enrique Barja, min.78), Raul Garcia.



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.75), Duje Caleta-Car; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes (Takefusa Kubo, min.60), Carlos Soler (Aritz Elustondo, min.84), Brais Mendez (Pablo Marin, min.74), Arsen Zakharyan (Ander Barrenetxea, min.60), Mikel Oyarzabal.



--GOLES.

1-0, min.42: Alejandro Catena (Aimar Oroz) .

1-1, min.52: Brais Mendez (Carlos Soler) .

1-2, min.59: Goncalo Guedes (Mikel Oyarzabal) .

1-3, min.82: Ander Barrenetxea (Jon Gorrotxategi) .

Amarilla al banquillo, a Aitor Fernandez del Osasuna en el minuto 89 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Pablo Gonzalez y Mario Melero. Amonestó a Aimar Oroz (min.90), Alejandro Catena (min.90+2), y, además expulsó con tarjeta roja Inigo Arguibide (min.87), por parte del OSASUNA. Amonestó a Brais Mendez (min.30), Jon Martin (min.54), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.86: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a Osasuna!





--ESTADIO.

Estadio El Sadar (21,377 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Real Sociedad Goles 1 3 Remates Fuera 8 4 Remates 14 18 Pases Totales 389 461 Corners 3 3 Faltas 13 6 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 2 5 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 3 Ataques 75 75 Ataques Peligrosos 36 44 Centros 19 12 Saques de Banda 29 14 Saques de Portería 8 12 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 14 Paradas 6 3 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 31 13 2 Champions Real Madrid 31 12 3 Champions Villarreal 26 12 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 10 Permanencia Real Sociedad 16 13 17 Permanencia Osasuna 11 13 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 02/02/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Real Sociedad 27/10/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Osasuna 10/02/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Osasuna 02/12/2023 LaLiga Osasuna 1-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 29/11/2025 14:00 LaLiga Mallorca Osasuna 08/12/2025 21:00 LaLiga Osasuna Levante 13/12/2025 18:30 LaLiga Barcelona Osasuna









-Próximos partidos del Real Sociedad.

