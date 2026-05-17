Oviedo 0 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Deportivo Alavés ha ganado este domingo por 0-1 al Real Oviedo en el Nuevo Carlos Tartiere, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar una de sus pocas oportunidades claras. El único gol del encuentro llegó en el minuto 17, cuando Antonio Martínez, asistido por Abderrahman Rebbach, logró batir al portero local. A pesar de que el Oviedo dominó la posesión del balón con un 70% y generó más ataques peligrosos, no pudo concretar sus llegadas en gol. El equipo local intentó igualar el marcador, pero se encontró con una defensa bien organizada por parte del Alavés. En cuanto a la tabla de clasificación, el Oviedo sigue en la última posición, sin opciones de evitar el descenso, mientras que el Alavés se mantiene en la decimocuarta posición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 0 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Horatiu Moldovan; Lucas Ahijado (Nacho Vidal, min.85), David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez; Haissem Hassan (Thiago Borbas, min.79), Alberto Reina, Santi Cazorla, Santiago Colombatto (Ilyas Chaira, min.66), Nicolas Fonseca (Thiago Fernandez, min.46), Federico Vinas (Alex Fores, min.79).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada; Angel Perez, Jon Guridi (Carlos Protesoni, min.87), Antonio Blanco, Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.69), Abderrahman Rebbach (Youssef Enriquez, min.46); Ibrahim Diabate (Aitor Manas, min.69), Antonio Martinez (Lucas Boye, min.82).
--GOLES.
0-1, min.17: Antonio Martinez (Abderrahman Rebbach) .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Martinez. Amonestó a Thiago Fernandez (min.48), Federico Vinas (min.65), Lucas Ahijado (min.71), por parte del OVIEDO. Amonestó a Youssef Enriquez (min.90+4), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (21,111 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Deportivo Alavés
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 5
| 8
|Pases Totales
| 553
| 246
|Corners
| 5
| 2
|Faltas
| 13
| 18
|Posesión
| 70%
| 30%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 107
| 73
|Ataques Peligrosos
| 56
| 35
|Centros
| 23
| 4
|Saques de Banda
| 22
| 15
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 13
|Paradas
| 0
| 0
|Contra Golpes
| 1
| 1
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|14
| Permanencia
| Alavés
| 43
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|13/01/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Rayo