Oviedo 0 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Deportivo Alavés ha ganado este domingo por 0-1 al Real Oviedo en el Nuevo Carlos Tartiere, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar una de sus pocas oportunidades claras. El único gol del encuentro llegó en el minuto 17, cuando Antonio Martínez, asistido por Abderrahman Rebbach, logró batir al portero local. A pesar de que el Oviedo dominó la posesión del balón con un 70% y generó más ataques peligrosos, no pudo concretar sus llegadas en gol. El equipo local intentó igualar el marcador, pero se encontró con una defensa bien organizada por parte del Alavés. En cuanto a la tabla de clasificación, el Oviedo sigue en la última posición, sin opciones de evitar el descenso, mientras que el Alavés se mantiene en la decimocuarta posición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Horatiu Moldovan; Lucas Ahijado (Nacho Vidal, min.85), David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez; Haissem Hassan (Thiago Borbas, min.79), Alberto Reina, Santi Cazorla, Santiago Colombatto (Ilyas Chaira, min.66), Nicolas Fonseca (Thiago Fernandez, min.46), Federico Vinas (Alex Fores, min.79).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada; Angel Perez, Jon Guridi (Carlos Protesoni, min.87), Antonio Blanco, Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.69), Abderrahman Rebbach (Youssef Enriquez, min.46); Ibrahim Diabate (Aitor Manas, min.69), Antonio Martinez (Lucas Boye, min.82).



--GOLES.

0-1, min.17: Antonio Martinez (Abderrahman Rebbach) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Martinez. Amonestó a Thiago Fernandez (min.48), Federico Vinas (min.65), Lucas Ahijado (min.71), por parte del OVIEDO. Amonestó a Youssef Enriquez (min.90+4), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (21,111 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Deportivo Alavés Goles 0 1 Remates Fuera 4 4 Remates 5 8 Pases Totales 553 246 Corners 5 2 Faltas 13 18 Posesión 70% 30% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 107 73 Ataques Peligrosos 56 35 Centros 23 4 Saques de Banda 22 15 Saques de Portería 4 8 Tratamientos 3 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 13 Paradas 0 0 Contra Golpes 1 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 14 Permanencia Alavés 43 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 13/01/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés 14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Mallorca Real Oviedo









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

