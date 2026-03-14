Oviedo 1 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 0 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.

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En el Nuevo Carlos Tartiere, el Real Oviedo se impuso por 1-0 ante el Valencia, en un encuentro marcado por la firmeza defensiva y la eficacia en el ataque del equipo local. La única anotación del partido llegó en el minuto 30 gracias a David Costas, asistido por Thiago Fernandez, consolidando así la ventaja que mantendrían hasta el final. A pesar de la posesión dominante del Valencia, con un 58% frente al 42% del Oviedo, y una mayor cantidad de remates, el equipo visitante no logró concretar sus oportunidades, enfrentándose a una sólida actuación del portero Aaron Escandell que realizó paradas clave. El partido también estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Alberto Reina del Oviedo en el minuto 77 por posición de fuera de juego, manteniendo el marcador en 1-0. Este resultado deja al Real Oviedo aún en la lucha por la permanencia, aunque sigue en la zona de descenso con 21 puntos en 28 partidos, mientras que el Valencia se sitúa en la 13ª posición con 32 puntos, alejándose de las posiciones europeas y acercándose peligrosamente a la lucha por no descender.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 1 - VALENCIA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Dani Calvo, min.85), Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.70), Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca (Santiago Colombatto, min.70), Luka Ilic (Ilyas Chaira, min.64); Alberto Reina (Santi Cazorla, min.85), Federico Vinas.



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya (Lucas Beltran, min.81); Guido Rodriguez, Largie Ramazani, Filip Ugrinic (Andre Almeida, min.57), Arnaut Danjuma (Luis Rioja, min.57); Javier Guerra (Diego Lopez, min.70), Umar Sadiq (Hugo Duro, min.57).



--GOLES.

1-0, min.30: David Costas (Thiago Fernandez) .

Gol anulado a Alberto Reina del Real Oviedo en el minuto 77 .





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Jorge Figueroa y Javier Iglesias. Amonestó a Thiago Fernandez (min.36), Nacho Vidal (min.41), Nicolas Fonseca (min.61), por parte del OVIEDO. Amonestó a Thierry Correia (min.16), Unai Nunez (min.32), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.77: Aquí está la traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Real Oviedo! Alberto Reina está en la hoja de anotación.



Min.78: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Oviedo.



Min.80: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Oviedo es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (22,826 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Valencia Goles 1 0 Remates Fuera 5 6 Remates 12 11 Pases Totales 367 503 Corners 4 7 Faltas 10 13 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 88 112 Ataques Peligrosos 32 48 Centros 12 17 Saques de Banda 6 20 Saques de Portería 6 5 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 13 Paradas 2 5 Contra Golpes 4 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 13 Permanencia Valencia 32 28 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/03/2026 18:30 LaLiga Levante Real Oviedo 05/04/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Sevilla 12/04/2026 19:00 LaLiga Celta Real Oviedo









-Próximos partidos del Valencia.

