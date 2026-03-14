Oviedo 1 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 0 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Nuevo Carlos Tartiere, el Real Oviedo se impuso por 1-0 ante el Valencia, en un encuentro marcado por la firmeza defensiva y la eficacia en el ataque del equipo local. La única anotación del partido llegó en el minuto 30 gracias a David Costas, asistido por Thiago Fernandez, consolidando así la ventaja que mantendrían hasta el final. A pesar de la posesión dominante del Valencia, con un 58% frente al 42% del Oviedo, y una mayor cantidad de remates, el equipo visitante no logró concretar sus oportunidades, enfrentándose a una sólida actuación del portero Aaron Escandell que realizó paradas clave.
El partido también estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Alberto Reina del Oviedo en el minuto 77 por posición de fuera de juego, manteniendo el marcador en 1-0. Este resultado deja al Real Oviedo aún en la lucha por la permanencia, aunque sigue en la zona de descenso con 21 puntos en 28 partidos, mientras que el Valencia se sitúa en la 13ª posición con 32 puntos, alejándose de las posiciones europeas y acercándose peligrosamente a la lucha por no descender.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 1 - VALENCIA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Dani Calvo, min.85), Eric Bailly, David Costas, Javi Lopez; Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.70), Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca (Santiago Colombatto, min.70), Luka Ilic (Ilyas Chaira, min.64); Alberto Reina (Santi Cazorla, min.85), Federico Vinas.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya (Lucas Beltran, min.81); Guido Rodriguez, Largie Ramazani, Filip Ugrinic (Andre Almeida, min.57), Arnaut Danjuma (Luis Rioja, min.57); Javier Guerra (Diego Lopez, min.70), Umar Sadiq (Hugo Duro, min.57).
--GOLES.
1-0, min.30: David Costas (Thiago Fernandez) .
Gol anulado a Alberto Reina del Real Oviedo en el minuto 77 .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Jorge Figueroa y Javier Iglesias. Amonestó a Thiago Fernandez (min.36), Nacho Vidal (min.41), Nicolas Fonseca (min.61), por parte del OVIEDO. Amonestó a Thierry Correia (min.16), Unai Nunez (min.32), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.77: Aquí está la traducción al español:
¡G O O O O O L! ¡Gol del Real Oviedo! Alberto Reina está en la hoja de anotación.
Min.78: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Oviedo.
Min.80: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Oviedo es revocado debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (22,826 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Valencia
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 12
| 11
|Pases Totales
| 367
| 503
|Corners
| 4
| 7
|Faltas
| 10
| 13
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 88
| 112
|Ataques Peligrosos
| 32
| 48
|Centros
| 12
| 17
|Saques de Banda
| 6
| 20
|Saques de Portería
| 6
| 5
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 13
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 4
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|4
| Champions
| Villarreal
| 55
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|13
| Permanencia
| Valencia
| 32
| 28
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 28
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/03/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Real Oviedo
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Sevilla
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/03/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Valencia
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Celta
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Valencia