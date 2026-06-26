Paraguay 0 - 0 Australia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Paraguay 0 - 0 Australia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

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Australia empató este viernes sin goles ante Paraguay en el Levi's Stadium, en un partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial. A pesar de la igualdad en el marcador, los australianos mostraron un mayor protagonismo en el juego, reflejado en su superioridad en posesión del balón (56%) y en el número de remates (12). El equipo oceánico, liderado en ataque por Connor Metcalfe, quien fue el jugador más participativo, no logró concretar sus oportunidades. Paraguay, por su parte, se mantuvo firme en defensa y logró mantener su portería a cero, aunque no pudo capitalizar sus ocasiones al ataque. Ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla, sin que esto influyera en el resultado final.

El encuentro, que se disputó ante 68,827 espectadores, no estuvo exento de intensidad, pero careció de acciones decisivas como penaltis o expulsiones que pudieran inclinar la balanza a favor de alguno de los equipos. Con este resultado, ambos conjuntos deberán esperar a que se completen todos los partidos de la jornada para conocer su destino en el torneo, ya que solo los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros avanzan a la siguiente fase. La actuación del VAR no tuvo incidencias significativas que alteraran el curso del partido.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PARAGUAY 0 - AUSTRALIA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PARAGUAY: Orlando Gill; Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Omar Alderete (Jose Maria Canale, min.84), Alexandro Maidana (Mauricio, min.46); Diego Gomez (Damian Bobadilla, min.90+2), Andres Cubas, Matias Galarza (Junior Alonso, min.90+2); Gabriel Avalos (Alex Arce, min.67), Julio Enciso.



AUSTRALIA: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos, Jackson Irvine (Paul Okon-Engstler, min.84), Aiden O'Neill, Aziz Behich, Cristian Volpato (Ajdin Hrustic, min.58), Connor Metcalfe, Nestory Irankunda (Tete Yengi, min.84).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Willy Delajod. Amonestó a Diego Gomez (min.77), por parte de PARAGUAY. Amonestó a Jackson Irvine (min.46), por parte de AUSTRALIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Levi's Stadium (68,827 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Paraguay Australia Goles 0 0 Remates Fuera 4 4 Remates 7 12 Pases Totales 427 536 Corners 1 3 Faltas 9 6 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 95 116 Ataques Peligrosos 21 45 Centros 7 9 Saques de Banda 26 28 Saques de Portería 8 10 Tratamientos 3 2 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 6 9 Paradas 5 2 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Estados Unidos 6 3 2 Clasificado Australia 4 3 3 Tercero ¿? Paraguay 4 3 4 Eliminado Turquía 3 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. D Paraguay 0-0 Australia









-Últimos Resultados de Paraguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. D Paraguay 0-0 Australia 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Últimos Resultados de Australia.

