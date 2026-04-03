Paula Badosa 0 - 2 Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Credit One Charleston Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de abril de 2026.





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La tenista rusa Anna Kalinskaya ha avanzado a los cuartos de final del torneo Credit One Charleston Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Paula Badosa por 6-4, 6-2 en 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Anna Kalinskaya logró dos 'breaks' sobre el servicio de Paula Badosa, mientras que Badosa consiguió uno sobre el servicio de Kalinskaya. El set concluyó con un marcador de 6-4 a favor de Kalinskaya. En el segundo set, Kalinskaya fue aún más dominante, logrando tres 'breaks' y no cediendo su servicio en ninguna ocasión, cerrando el set con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Anna Kalinskaya tuvo un porcentaje de primer servicio del 57% y ganó el 74% de los puntos con su servicio. Además, Kalinskaya salvó 1 punto de 'break' en todo el partido.



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