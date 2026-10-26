Paula Badosa 2 - 0 Carol Young Suh Lee: resumen y estadísticas del partido de Guangzhou Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de octubre de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los octavos de final del torneo Guangzhou Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Carol Young Suh Lee por 6-1, 6-4 en un tiempo aproximado de 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Paula Badosa logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de su oponente en el segundo y sexto juego, para cerrar el set con un contundente 6-1. En el segundo set, Badosa volvió a romper el servicio de Lee en el primer juego, aunque Lee recuperó el 'break' en el sexto juego. Sin embargo, Badosa rompió nuevamente en el noveno juego y aseguró el set y el partido al mantener su servicio en el décimo juego, cerrando el set por 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Badosa tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de los puntos con su primer saque y el 44% con su segundo. Además, logró 5 aces y cometió 7 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



