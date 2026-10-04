Polina Kudermetova 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la uzbeka Polina Kudermetova por 6-4, 6-1 en 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró romper el servicio de su oponente en tres ocasiones, mientras que Polina Kudermetova consiguió dos quiebres. El set concluyó con un marcador de 6-4 a favor de Andreeva. En el segundo set, Andreeva mantuvo su servicio en todos sus juegos y rompió el servicio de Kudermetova tres veces, llevándose el set por 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 73% de efectividad en el primer servicio y ganó el 66% de los puntos con su primer saque en el primer set. Además, acumuló un total de 6 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



