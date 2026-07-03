Portugal 2 - 1 Croacia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Portugal 2 - 1 Croacia: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

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Portugal ha ganado este viernes por 2-1 a Croacia en el Toronto Stadium, en un partido donde el equipo luso llevó la iniciativa gracias a su mayor posesión de balón y número de remates. Ivan Perisic adelantó a los croatas en el minuto 53, pero Cristiano Ronaldo igualó el marcador en el 68' tras un penalti concedido por el VAR. Goncalo Ramos selló la victoria para los portugueses en el tiempo de descuento, concretamente en el 90(+4), tras una asistencia de Rafael Leao. Croacia tuvo un gol anulado en el 90(+13) por fuera de juego, tras revisión del VAR, lo que impidió que el encuentro se fuera a la prórroga.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PORTUGAL 2 - CROACIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo (Goncalo Ramos, min.62), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha (Bernardo Silva, min.62), Pedro Neto (Chico Conceicao, min.62), Bruno Fernandes (Nelson Semedo, min.62), Rafael Leao, Cristiano Ronaldo (Ruben Neves, min.81).



CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Nikola Vlasic (Josko Gvardiol, min.90+2), Petar Sucic, Luka Modric, Mateo Kovacic (Andrej Kramaric, min.90+6), Martin Baturina (Mario Pasalic, min.68), Ante Budimir (Igor Matanovic, min.46).



--GOLES.

0-1, min.53: Ivan Perisic (Josip Stanisic) .

1-1, min.68: Cristiano Ronaldo, de penalti.

2-1, min.90(+4): Goncalo Ramos (Rafael Leao) .

Gol anulado a Josko Gvardiol de Croatia en el minuto 90 (+13).





--ÁRBITRO.

Espen Eskaas, asistido en las bandas por Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin, en el VAR: Jarred Gillett y Dennis Higler. Amonestó a Ruben Dias (min.17), por parte de PORTUGAL. Amonestó a Luka Modric (min.59), Ivan Perisic (min.90+8), por parte de CROACIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.61: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Portugal.



Min.62: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.81: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.65: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Portugal.



Min.67: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Portugal.



Min.81: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Croacia.



Min.90(+13) : ¡G O O O O O O O L de Croacia! Marca Josko Gvardiol.



Min.90(+14) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Croacia.



Min.90(+16) : ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Croacia por fuera de juego.





--ESTADIO.

Toronto Stadium (43,036 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Portugal Croacia Goles 2 1 Remates Fuera 8 5 Remates 15 13 Pases Totales 335 153 Corners 9 5 Faltas 6 12 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 1 4 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 119 66 Ataques Peligrosos 45 36 Centros 19 22 Saques de Banda 9 14 Saques de Portería 7 14 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 16 7 Paradas 5 1 Contra Golpes 2 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 2-1 Croatia









-Últimos Resultados de Portugal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 2-1 Croatia 28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal 23/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 5-0 Uzbekistan 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Últimos Resultados de Croacia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 2-1 Croatia 27/06/2026 World Cup Grp. L Croatia 2-1 Ghana 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia









-Próximos partidos de Portugal.

