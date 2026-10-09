Qinwen Zheng 2 - 0 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.





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La tenista china Qinwen Zheng ha avanzado a las semifinales del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Beijing, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 7-6 en 1 hora y 47 minutos. En el primer set, Qinwen Zheng logró romper el servicio de Elina Svitolina en tres ocasiones, mientras que Svitolina solo consiguió un break. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron breaks, pero finalmente Zheng se impuso en el tie-break con un marcador de 8-6. En términos de estadísticas de servicio, Zheng tuvo un 57% de primeros servicios y ganó el 80% de los puntos totales. No concedió ningún break point en el primer set, y en el segundo set, mantuvo su nivel de juego para cerrar el partido en el tie-break.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



