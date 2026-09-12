Racing 2 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

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El Racing ha ganado este miércoles por 2-1 al Deportivo Alavés en el Estadio El Sardinero, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades y dominaron la posesión del balón. El encuentro comenzó con un gol temprano de Ville Koski en el minuto 18 para el Alavés, pero Yassir Zabiri igualó el marcador en el minuto 38 con asistencia de Íñigo Vicente. En la segunda mitad, Zabiri volvió a ser decisivo al marcar el gol de la victoria en el minuto 53, asistido por Jorge Salinas. A pesar de la expulsión de Andre Almeida en el minuto 89, el Racing mantuvo el resultado, asegurando tres puntos importantes. El equipo cántabro mostró un juego ofensivo con Zabiri como el jugador más participativo en ataque, mientras que el Alavés, a pesar de tener más remates, no pudo revertir el marcador.

Con esta victoria, el Racing se sitúa en la octava posición de la tabla con 10 puntos en cinco partidos, mientras que el Deportivo Alavés, que también tiene 10 puntos, se mantiene en la segunda posición gracias a su mejor diferencia de goles. El Barcelona sigue liderando la clasificación con 12 puntos y un partido menos. La expulsión de Almeida fue confirmada tras la intervención del VAR, que cambió la decisión inicial del árbitro de mostrar solo una tarjeta amarilla. Este resultado mantiene a ambos equipos en la lucha por los puestos europeos, aunque el Racing tendrá que mejorar su disciplina para evitar sanciones que puedan comprometer su rendimiento en futuros encuentros.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RACING 2 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales (Iker Luque, min.74), Matteo Prati (Maguette Gueye, min.84), Pablo Garcia (Andre Almeida, min.65), Ivan Martin, Inigo Vicente (Asier Villalibre, min.84), Yassir Zabiri (Giorgi Guliashvili, min.74).DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia (Nicolas Valentini, min.46), Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez (Aitor Manas, min.86), Pablo Ibanez (Carlos Protesoni, min.46), Antonio Blanco (Carles Alena, min.67), Denis Suarez, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye, Mariano Diaz (Antonio Martinez, min.67).

-GOLES

0-1, min.18: Ville Koski.1-1, min.38: Yassir Zabiri (Inigo Vicente) .2-1, min.53: Yassir Zabiri (Jorge Salinas) .

-ÁRBITRO

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Daniel Trujillo. Amonestó a Yassir Zabiri (min.35), Jorge Salinas (min.62), y, además expulsó con tarjeta roja Andre Almeida (min.89), por parte de RACING. Amonestó a Antonio Blanco (min.62), Nahuel Tenaglia (min.7), Pablo Ibanez (min.8), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.19: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Alavés.Min.20: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.88: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Andre Almeida (Racing).Min.88: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Racing.Min.89: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Andre Almeida (Racing) en lugar de amonestarlo.

-ESTADIO

Estadio El Sardinero (21,342 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Racing Deportivo Alavés Goles 2 1 Remates Fuera 2 3 Remates 10 16 Pases Totales 451 330 Corners 4 6 Faltas 16 17 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 2 9 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 0 Ataques 85 75 Ataques Peligrosos 50 49 Centros 11 12 Saques de Banda 21 15 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 0 1 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 26 18 Paradas 6 3 Contra Golpes 0 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 5 3 Champions Sevilla 10 5 4 Champions Real Madrid 9 4 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 8 Permanencia Racing 7 5 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 4 20 Descenso Valencia 1 5

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