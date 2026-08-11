Rafael Jodar 2 - 0 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de agosto de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a las semifinales del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils por 7-6, 6-3. En el primer set, Jodar comenzó fuerte rompiendo el servicio de Fils en el segundo juego y manteniendo su propio servicio para tomar una ventaja de 3-0. Fils logró romper el servicio de Jodar en el séptimo juego, igualando el marcador 4-4, pero Jodar finalmente se impuso en el tiebreak por 7-5. En el segundo set, Jodar mantuvo su servicio consistentemente y rompió el de Fils en el sexto juego, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas del partido, Rafael Jodar tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando 16 de 20 puntos con su primer saque y 4 de 13 con su segundo. Además, Jodar logró 2 aces y cometió 1 doble falta durante el encuentro. Arthur Fils, por su parte, tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganando 15 de 21 puntos con su primer saque y 4 de 10 con su segundo. Fils logró 3 aces y no cometió dobles faltas.



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