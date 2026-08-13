Rafael Jodar 0 - 2 Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Brandon Nakashima ha avanzado a la final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura en Montreal (Canadá), tras ganar al español Rafael Jodar por 7-6, 6-4 en 2 horas y 6 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tiebreak, donde Nakashima se impuso por 7-3. En el segundo set, Nakashima logró un break crucial en el primer juego y mantuvo su servicio durante el resto del set para cerrar el partido 6-4. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Nakashima tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de los puntos con su servicio y logrando 6 aces. Por su parte, Jodar tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, con 5 dobles faltas y 4 aces. Nakashima salvó 6 de las 10 oportunidades de break que enfrentó, mientras que Jodar no logró concretar ninguna de sus oportunidades de break.



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