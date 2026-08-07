Rafael Jodar 2 - 0 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo de National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Lorenzo Musetti por 6-4, 6-3. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres en los primeros juegos, pero Jodar logró romper el servicio de Musetti en el noveno juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Jodar comenzó fuerte rompiendo el servicio de Musetti en el primer juego. Aunque Musetti logró recuperar un quiebre, Jodar volvió a romper en el tercer y quinto juego, asegurando el set 6-3. Rafael Jodar mostró una sólida actuación en el servicio, con un 73% de primeros servicios y ganando el 60% de los puntos de servicio. Además, salvó 2 de 4 puntos de quiebre en todo el partido.



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