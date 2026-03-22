Rafael Jodar 0 - 2 Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista argentino Tomas Etcheverry ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar con un resultado de (7-5, 6-4). Este partido correspondía a los dieciseisavos de final del torneo. Durante el encuentro, Etcheverry mostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo su saque a lo largo de ambos sets y logrando romper el servicio de Jodar en momentos cruciales, una vez en el primer set para cerrarlo a su favor y otra vez en el segundo set para consolidar su ventaja. Etcheverry logró un 76% en su primer servicio y salvó 1 de los puntos de break que enfrentó, mientras que Jodar, a pesar de sus esfuerzos, no logró convertir ninguna oportunidad de break en el partido. Con este resultado, Etcheverry no solo avanza a la siguiente ronda sino que también destaca por su capacidad para ejecutar bajo presión y mantener un alto nivel de juego en momentos decisivos del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###